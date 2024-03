UBS-Aktie freundlich: Finanzstabilitäts-Gremium plant schärfere Überwachung der UBS

So solle das Too-big-to-fail-Regelwerk (TBTF) weiter gestärkt werden.

Die Schweiz habe zwar wichtige Fortschritte bei der Umsetzung eines wirksamen TBTF-Regimes für global systemrelevante Banken, wie sie die UBS eine ist, gemacht, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Insbesondere im Hinblick auf die Fusion von UBS und der Credit Suisse sei eine Aufstockung der Aufsichtsressourcen, eine Stärkung der Interventionsbefugnisse sowie eine Verbesserung des Sanierungs- und Abwicklungssystems aber notwendig, meinte die Behörde.

Das FSB koordiniert auf internationaler Ebene die Arbeit der nationalen Finanzbehörden und der internationalen Normungsgremien. Dazu entwickelt und fördert es den Angaben nach die Umsetzung wirksamer Regulierungs-, Aufsichtsmaßnahmen im Interesse der Finanzstabilität.

Das FSB-Sekretariat hat seinen Sitz in Basel und ist bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) untergebracht.

Am Donnerstag bewegt sich die UBS-Aktie an der Schweizer Börse SIX zeitweise 0,24 Prozent höher bei 25,23 Franken.

/sta/rw/AWP/men

ZÜRICH (dpa-AFX)