UBS-Aktie gewinnt: Credit-Suisse-Abflüsse hinterlassen Spuren in Banken-Statistik - Research der Credit Suisse geht in der UBS auf

Die Abnahme betrug 6,9 Prozent auf 3,34 Billionen Franken, wie dem am Dienstag veröffentlichten Bankenbarometer des Branchenverbandes Swiss Banking zu entnehmen war. Nach einem Bankensturm hatte die Schweizer Regierung im März eine Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS orchestriert. Der Zusammenbruch der CS und die Übernahme durch den größeren Rivalen berge nach Einschätzung der befragten Institute das Risiko eines Reputationsverlustes für den Schweizer Bankenplatz.

Die 235 Schweizer Banken hätten 2022 zum dritten Mal in Folge die Anzahl der Beschäftigten gesteigert, und zwar um 1,6 Prozent auf 92.019. Damit sei erstmals wieder der Stand von 2017 übertroffen worden. Im ersten Halbjahr 2023 habe der Personalbestand dagegen um fast zwei Prozent abgenommen. Dies sei ausschließlich auf die Entwicklung im Ausland zurückzuführen. Der Bankenverband verwies auf Medienberichte, wonach die Credit Suisse im ersten Halbjahr erhöhte Personalabgänge im Ausland verzeichnet habe. Im weiteren Jahresverlauf rechne gut die Hälfte der befragten Institute mit einem etwa gleichen und gut ein Drittel mit einem zunehmenden Personalbestand. Die Einschätzung der Großbanken sei dabei allerdings ausgeklammert worden, weil die Integration der Credit Suisse in die UBS mit vielen Unwägbarkeiten wie einem möglichen Stellenabbau verbunden sei.

Research der Credit Suisse geht in der UBS auf

Die UBS macht einen weiteren Schritt zur Integration der Credit Suisse.

Das Wertpapier-Research der Credit Suisse werde im Verlauf der kommenden Wochen Teil des UBS-Angebots, wie es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Brief an die Abnehmer der Analystenberichte hieß. Infolgedessen werde die Credit Suisse den Prozess zur Beendigung der Abdeckung am 18. September einleiten. Auch die vermögenden Privatkunden des Bereichs Credit Suisse Wealth Management würden Zugang zum Research der UBS Investmentbank erhalten.

Im SIX-Handel geht es für die UBS-Aktie zeitweise 0,21 Prozent auf 23,66 Franken nach oben.

Zürich (Reuters)