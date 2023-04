UBS-Aktie im Plus: UBS könnte wohl Schweizgeschäft der Credit Suisse an die Börse bringen

Die Bank UBS hat Berichten zufolge JPMorgan Chase & Co damit beauftragt, eine mögliche Börsennotierung des inländischen Geschäfts der Credit Suisse zu prüfen.

Das Geldhaus hatte den Schweizer Konkurrenten im vergangenen Monat mit staatlicher Unterstützung übernommen. Einem Bericht des Zürcher Finanzblogs Inside Paradeplatz vom Mittwoch zufolge könnte die UBS eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen behalten und so Synergien schaffen. Die Credit Suisse Schweiz würde als unabhängige Bank weitergeführt, so der Blog. Ein Sprecher der Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme ab.

Die CS-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise um 0,29 Prozent höher bei 0,839 Franken, die UBS-Aktie steht zwischenzeitlich 0,24 Prozent höher bei einem Stückpreis von 19,055 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)