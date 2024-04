UBS-Aktie im Plus: UBS legt neues Aktienrückkaufprogramm auf

Ein entsprechendes neues Aktienrückkaufprogramm soll lanciert werden, teilte das Geldhaus UBS am Dienstag in Zürich mit.

Auf Basis des Schlusskurses der Aktie und des Wechselkurses zwischen US-Dollar und Schweizer Franken vom vergangenen Mittwoch entsprechen die 2 Milliarden Dollar den Angaben zufolge rund 64,1 Millionen Namensaktien oder rund 1,85 Prozent des Aktienkapitals der UBS. Die Papiere sollen über eine separate Handelslinie zurückgekauft und mittels Kapitalherabsetzung vernichtet werden.

Nach der Ankündigung der Übernahme der einstigen Rivalin Credit Suisse hatte die UBS ihre Aktienrückkäufe vorerst ausgesetzt. Anfang Februar 2024 hatte sie dann mitgeteilt, dass sie im zweiten Halbjahr wieder mit Aktienrückkäufen beginnen will. Im laufenden Jahr 2024 sollen sie bis zu 1 Milliarde Dollar umfassen.

Die UBS-Aktie steigt an der SIX zeitweise 0,58 Prozent auf 27,90 Franken an.

ZÜRICH (dpa-AFX)