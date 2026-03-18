UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Ursache identifiziert
|
18.03.2026 16:09:00
UBS-Aktie in Grün: Technikausfall sorgt offenbar für Einschränkungen beim Handelsgeschäft
Dieser habe das Handelsgeschäft der Bank teilweise beeinträchtigt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Abend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Bank habe die Ursache identifiziert und ein Korrekturprogramm implementiert, so dass sich die Situation verbessern sollte, hieß es weiter. Die UBS war auf Anfrage der Schweizer Nachrichtenagentur AWP bisher nicht für eine Stellungnahme erreichbar.
An der SIX gewinnt die UBS-Aktie zeitweise 0,23 Prozent auf 30,02 Franken.
/ls/jb/AWP/stw
ZÜRICH (dpa-AFX)
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