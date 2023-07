UBS-Aktie klettert: UBS schafft Credit-Suisse-Übernahme offenbar ohne Finanzierung durch den Schweizer Steuerzahler

Wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dürfte die UBS Group im nächsten Monat bekannt geben, dass sie für die Notübernahme der Credit Suisse nicht auf die Finanzierung durch den Schweizer Steuerzahler angewiesen sein werde. Die Schweizer Regierung hatte der UBS 9 Milliarden Schweizer Franken gewährt, um mögliche Verluste aus der Übernahme zu decken.

Die UBS-Aktie notiert am Montag an der SIX zeitweise 1,46 Prozent höher bei 18,36 Franken.

DJG/DJN/cbr/sha

ZURICH (Dow Jones)