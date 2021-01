UBS-Aktie legt zu: UBS überrascht mit deutlichem Gewinnanstieg im Quartal

Wie die größte Schweizer Bank mitteilte, kletterten die Einnahmen um gut 15 Prozent auf 8,12 Milliarden US-Dollar. Der Nettoüberschuss erhöhte sich in den drei Monaten auf 1,71 Milliarden Dollar nach 722 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Der neue CEO Ralph Hamers, der erstmals nach dem Weggang von Sergio Ermotti die Zahlenvorlage der Bank verantwortet, dürfte mit dem Abschneiden zufrieden sein. Analysten hatten der UBS nur 7,37 Milliarden Dollar Einnahmen zugetraut. Den Nettogewinn hatten die Analysten lediglich bei 966 Millionen Dollar gesehen.

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen der US-Institute ist die UBS die erste europäische Großbank, die über das Schlussquartal berichtet.

UBS will eigene Aktien für bis zu 4 Milliarden Franken zurückkaufen

Die UBS will die Rückkäufe eigener Aktien kurzfristig deutlich steigern und in den kommenden drei Jahren für mehrere Milliarden Franken Anteilsscheine zurückkaufen. Allein im ersten Quartal sollen für 1,1 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurückgekauft werden, kündigte die Schweizer Bank bei Vorlage starker Geschäftszahlen für das verangene Jahr an. Darin enthalten sind letzte Käufe aus dem auslaufenden Aktienrückkaufprogramm.

Im gesamten Jahr 2020 hatte das Geldhaus eigene Papiere für nur 0,4 Milliarden Dollar erworben. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Rückkäufe eingeschränkt bzw. unterbrochen.

In den kommenden drei Jahren will die UBS dem neuen Aktienrückkaufprogramm zufolge eigene Titel im Umfang von bis zu 4 Milliarden Schweizer Franken erwerben. Von diesem entfielen bis zu 1 Milliarde Dollar auf das erste Quartal.

Starke Ergebnisse der UBS haben am Dienstag den Aktien der Schweizer Großbank und auch vielen anderen aus der Branche Auftrieb gegeben. Am Morgen zogen die Papiere um 3,7 Prozent auf 13,40 Franken an und waren damit Spitzenwert im EURO STOXX 50 und auch im SMI.

Die UBS steigerte im vergangenen Jahr ihren Gewinn um mehr als 50 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar und übertraf deutlich die Erwartungen des Marktes. Zudem sollen in den nächsten drei Jahren Aktien im Wert von bis zu 4 Milliarden Franken zurückgekauft werden. Analyst Kian Abouhossein von JPMorgan betonte, er werte die UBS-Aktie weiter als sein "top weltweites Investment-Banking Pick".

