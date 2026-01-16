UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Meilenstein erreicht
|
16.01.2026 11:36:00
UBS-Aktie leichter: Erste vorläufige Genehmigung für "National Bank Charter"
Die US-Tochter hat eine erste vorläufige Genehmigung für eine "National Bank Charter" erhalten. Die UBS hatte im Oktober den Antrag gestellt, um UBS Bank USA die Erweiterung ihres Angebots für vermögende Kunden zu ermöglichen. Laut einem Sprecher hat das Office of the Comptroller of the Currency inzwischen grünes Licht gegeben. Zuerst hatte Bloomberg darüber berichtet.
"Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur endgültigen Genehmigung unserer National Bank Charter", erklärte der Sprecher per E-Mail der Nachrichtenagentur AWP. Er stärke die Position der Bank als führender globaler Wealth Manager in den USA. Nun steht nur noch die zweite, endgültige Genehmigung aus. Die Großbank erwartet gemäß früheren Angaben, die nationale Banklizenz für die USA noch im laufenden Jahr zu erhalten.
Die UBS-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 0,26 auf 38 Franken.
/ra/cg/AWP/jha
ZÜRICH (dpa-AFX)
