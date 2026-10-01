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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Neue Kapitalvorschriften 01.10.2026 16:00:00

UBS-Aktie leichter: Großaktionär drängt auf Wegzug aus der Schweiz

UBS-Aktie leichter: Großaktionär drängt auf Wegzug aus der Schweiz

Die UBS kommt wegen der sich verschärfenden Kapitalregeln in ihrem Heimatmarkt stärker unter Druck.

Nun hat ein zweiter wichtiger Investor die Bank aufgefordert, die Schweiz zu verlassen, bevor die neuen Kapitalanforderungen in Kraft treten.

Artisan Partners schrieb in einem Brief an den Verwaltungsrat der UBS, die steigenden Kapitalanforderungen bedeuteten, dass die Schweiz kein attraktiver oder wünschenswerter Standort mehr für die Bank sei. Man sehe keinen zwingenden Grund, warum die Bank ein Schweizer Unternehmen bleiben solle.

Der Brief vom Mittwoch folgt auf frühere Äußerungen eines anderen UBS-Aktionärs, Cevian Capital. Auch dieser hatte geschrieben, dass es unter den vorgeschlagenen neuen Kapitalvorschriften des Landes nicht praktikabel sei, eine große internationale Bank aus der Schweiz heraus zu führen.

Für Artisan ist die Tatsache, dass die UBS mehr Kapital vorhalten muss, ein Ausschlusskriterium. "Diese Kosten sind übertrieben, eine Strafe und unnötig", heißt es in dem Brief vom Mittwoch. "Wir drängen den Verwaltungsrat, angesichts der düsteren Realität, in der sich die UBS nun befindet, zu handeln und sich von einem Land und einer regulatorischen Struktur zu trennen, die ihr keine echte Wahl lassen", schrieben die Fondsmanager von Artisan, die nach eigenen Angaben über 60 Millionen UBS-Aktien verwalten, etwa 2 Prozent der gesamten Anteilsscheine.

Die UBS erklärte, ihr Ziel sei es, weiterhin eine globale Bank aus der Schweiz heraus zu betreiben, und man werde weiter auf ein besseres Ergebnis hinarbeiten.

An der SIX verliert die UBS-Aktie zeitweise 2,46 Prozent auf 39,26 Franken.

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Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com,Bloomberg,UBS,360b / Shutterstock.com

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