UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Stabiler Ausblick
|
15.04.2026 09:19:00
UBS-Aktie sinkt dennoch: Fitch stuft Rating nach oben
Der Ausblick für das Rating ist stabil. Da die Integration der Credit Suisse kurz vor dem Abschluss stehe, bestünden keine wesentlichen Ausführungsrisiken mehr, teilten die Analysten mit. Die Bonitätsnote spiegele in erster Linie das starke, diversifizierte Geschäftsprofil und die konservative Risikobereitschaft der UBS wider.
Fitch geht davon aus, dass die Schweizer Großbank ihre Rentabilität im Jahr 2026 wieder auf das solide Niveau vor der Übernahme der Credit Suisse zurückführen wird, wobei sie eine hohe Assetqualität, eine solide Kapitalausstattung und eine widerstandsfähige Refinanzierungsbasis beibehalten wird.
Die UBS-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,33 Prozent schwächer bei 33,37 Franken.
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