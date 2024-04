UBS-Aktie unter Druck: UBS schließt anscheinend Hedgefonds in China und entlässt Personal

Von den 2016 aufgelegten sogenannten "privaten" Aktien- und Anleihenfonds würden bis zu 17 geschlossen, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. In China sind private Fonds mit Hedgefonds und Private-Equity-Fonds vergleichbar und dienen vermögenden Privatkunden sowie institutionellen Anlegern. Als Folge davon werde die Fondsmanagement-Einheit, UBS Asset Management Shanghai, in Kürze damit beginnen, rund ein Drittel ihres 50-köpfigen Teams zu entlassen. "China bleibt ein Schlüsselmarkt für UBS, und wir werden weiterhin strategisch investieren", erklärte ein UBS-Sprecher. Zu den Fondsschließungen oder den Entlassungen äußerte sich die UBS nicht.An der SIX verliert die UBS-Aktie zeitweise 0,27 Prozent auf 25,58 Franken.

Hongkong (Reuters)