UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|"Build the Bank"
|
04.05.2026 16:09:00
UBS-Aktie verliert: US-Privatkonten kommen 2027
Heute müssen UBS-Kunden in den USA für solche Dienstleistungen zu Konkurrenten wie JPMorgan Chase und Wells Fargo gehen, wie die Zeitung weiter schreibt. Jüngst hatte die Bank in dem Land die seit längerem angestrebte nationale Banklizenz erhalten und kann damit dort ihre Dienstleistungen für die Kunden erweitern. Von den Wachstumsplänen in den USA will sich UBS-Chef Sergio Ermotti derweil auch vom politischen Störfeuer aus Bern nicht abbringen lassen.
Mächtige Kundenberater
In Nordamerika habe die UBS heute rund 25.000 Mitarbeiter, unter ihnen 5.700 Finanzberater, ein Vielfaches mehr als in anderen Regionen, heißt es im Medienbericht weiter. Das Problem dabei sei aber, dass das Geschäft von den Beratern abhängig sei. Sie würden wie unabhängige Unternehmer agieren, die mit der UBS zusammenarbeiten und Zugang zu ihrer Plattform und ihren Produkten gewähren. Die mächtigen Berater würden die Kundenbeziehung besitzen und nicht die Bank.
Seit Jahren versuche UBS daher, die Macht der Finanzberater einzudämmen. Sie habe 2025 am meisten Finanzberater von allen Banken verloren, schreibt die Zeitung unter Berufung auf das Branchenportal "Advisor Hub".
In der Region "Americas" war es laut Management auch wegen dieser Personalproblematik im vierten Quartal 2025 im Vermögensverwaltungsgeschäft netto zu Abflüssen von Kundengeldern gekommen. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet die Bank aber insgesamt wieder mit Neugeld-Zuflüssen. Die "Rekrutierungs-Pipeline" sei positiv, und die UBS investiere weiterhin in ihr Personal, sagte Finanzchef Todd Tuckner erst vergangenen Mittwoch im Rahmen der Ergebnisse zum ersten Quartal.
Neues Rekrutierungsangebot
In den USA wird um die besten Finanzberater branchenweit hart gekämpft, und UBS habe für sie 2026 die Vergütungen wieder erhöht, schreibt die Zeitung weiter. Sie würden bei der Konkurrenz abgeworben wie Sportstars. Die Bank habe nun vor kurzem ein neues Rekrutierungsangebot eingeführt mit hohen Antrittsprämien für ausgewählte Berater.
Gemäß Advisor Hub sollen sie das Fünfeinhalbfache der Erträge betragen, die ein Finanzberater in den vergangenen zwölf Monaten erwirtschaftet hat. Dafür verpflichten sie sich, sechzehn Jahre für UBS zu arbeiten.
Die Großbank kommentierte diese Angaben auf Anfrage der "NZZ am Sonntag" nicht. Es habe lediglich geheißen: "Die USA sind ein wichtiger Markt für die UBS, wo wir weiter investieren werden, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die kürzlich erhaltene Banklizenz erlaubt es uns, in Zukunft ein breiteres Spektrum an Bankprodukten und -dienstleistungen anzubieten." Die UBS-Aktie verliert im Schweizer Handle zeitweise um 0,72 Prozent auf 34,25 Franken.
/ys/AWP/he
ZÜRICH (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UBS
|
04.05.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Handel in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.05.26
|SMI aktuell: SMI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.05.26
|UBS-Aktie verliert: US-Privatkonten kommen 2027 (dpa-AFX)
|
04.05.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
04.05.26
|Verluste in Zürich: SMI fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
04.05.26
|SPI aktuell: SPI am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|36,89
|-1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.