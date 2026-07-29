UBS-Aktie zieht kräftig an: Großbank steigert Gewinn stärker als gedacht - Aktienrückkauf

Die UBS hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und ihren Gewinn deutlich gesteigert.

Der Konzerngewinn erreichte 2,8 Milliarden US-Dollar und damit 17 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Institut am Mittwoch in Zürich mitteilte. Dabei fiel allerdings ein positiver Steuereffekt aus dem Vorjahreszeitraum weg. Vor Steuern sprang der Gewinn sogar um 64 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar nach oben. Angesichts der Unsicherheit rund um schärfere Kapitalanforderungen ist das Management mit seinem Zeitplan für weitere Aktienrückkäufe jedoch zurückhaltend.

Mit den Zahlen aus dem zweiten Quartal übertraf die größte Schweizer Bank wieder einmal die Markterwartungen. Im Kerngeschäft - der globalen Vermögensverwaltung - sammelte sie unter dem Strich weitere Milliarden von Kunden ein: Der Nettoneugeldzufluss belief sich in diesem Bereich auf 35,5 Milliarden Dollar.

Die Erträge legten konzernweit im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar zu. Zugleich legte die UBS mit 121 Millionen Dollar noch weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück als ein Jahr zuvor.

Weitere Fortschritte gelangen der Bank bei der Integration der vor drei Jahren übernommenen einstigen Rivalin Credit Suisse. Der Abschluss zum Jahresende sei "auf gutem Weg", schrieb die UBS dazu. Mehr als 90 Prozent der alten Anwendungen der Credit Suisse würden nicht mehr genutzt, und rund 70 Prozent seien bereits vollständig außer Betrieb.

Zudem will die UBS ein neues Aktienrückkaufprogramm starten. Dabei geht es um Rückkäufe über bis zu drei Milliarden Dollar bis Mitte 2027, davon mindestens eine Milliarde in den nächsten drei Monaten.

So reagiert die UBS-Aktie

Aktien der UBS haben am Mittwoch im Vormittagshandel deutlich zugelegt. Zuletzt ging es um knapp drei Prozent auf 43,65 Franken nach oben. Der Kurs näherte sich damit wieder dem Mitte Juni erreichten Mehrjahreshoch von 44,44 Franken. Die UBS-Aktie gewann im laufenden Jahr im Gleichklang mit dem europäischen Branchenindex Stoxx 600 Banks rund 18 Prozent.

Die UBS hatte mit ihrem Ergebnis für das zweite Quartal die Schätzungen der Analysten einmal mehr übertroffen. Neben den guten Zahlen stützte das neue Aktienrückkaufprogramm. Die Experten der kanadischen Bank RBC sprachen von "starken Zahlen", was angesichts der Ergebnisse der Mitbewerber allerdings nicht überraschend gekommen sei. Die Erträge hätten von günstigen Marktbedingungen profitiert.

Die ZKB-Analysten verwiesen auf die starke Entwicklung im Investmentbanking. Dass das Ergebnis die Schätzungen übertroffen habe, liege vor allem am Aktienhandel innerhalb der Investmentbank, ergänzten die Experten von Vontobel. Die anderen operativen Bereiche hätten dagegen nur leicht besser als erwartet abgeschnitten.

ZÜRICH (dpa-AFX)