UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Kapitalmassnahme
|
29.07.2026 12:59:00
UBS-Aktie zieht kräftig an: Großbank steigert Gewinn stärker als gedacht - Aktienrückkauf
Mit den Zahlen aus dem zweiten Quartal übertraf die größte Schweizer Bank wieder einmal die Markterwartungen. Im Kerngeschäft - der globalen Vermögensverwaltung - sammelte sie unter dem Strich weitere Milliarden von Kunden ein: Der Nettoneugeldzufluss belief sich in diesem Bereich auf 35,5 Milliarden Dollar.
Die Erträge legten konzernweit im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar zu. Zugleich legte die UBS mit 121 Millionen Dollar noch weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück als ein Jahr zuvor.
Weitere Fortschritte gelangen der Bank bei der Integration der vor drei Jahren übernommenen einstigen Rivalin Credit Suisse. Der Abschluss zum Jahresende sei "auf gutem Weg", schrieb die UBS dazu. Mehr als 90 Prozent der alten Anwendungen der Credit Suisse würden nicht mehr genutzt, und rund 70 Prozent seien bereits vollständig außer Betrieb.
Zudem will die UBS ein neues Aktienrückkaufprogramm starten. Dabei geht es um Rückkäufe über bis zu drei Milliarden Dollar bis Mitte 2027, davon mindestens eine Milliarde in den nächsten drei Monaten.
So reagiert die UBS-Aktie
Aktien der UBS haben am Mittwoch im Vormittagshandel deutlich zugelegt. Zuletzt ging es um knapp drei Prozent auf 43,65 Franken nach oben. Der Kurs näherte sich damit wieder dem Mitte Juni erreichten Mehrjahreshoch von 44,44 Franken. Die UBS-Aktie gewann im laufenden Jahr im Gleichklang mit dem europäischen Branchenindex Stoxx 600 Banks rund 18 Prozent.
Die UBS hatte mit ihrem Ergebnis für das zweite Quartal die Schätzungen der Analysten einmal mehr übertroffen. Neben den guten Zahlen stützte das neue Aktienrückkaufprogramm. Die Experten der kanadischen Bank RBC sprachen von "starken Zahlen", was angesichts der Ergebnisse der Mitbewerber allerdings nicht überraschend gekommen sei. Die Erträge hätten von günstigen Marktbedingungen profitiert.
Die ZKB-Analysten verwiesen auf die starke Entwicklung im Investmentbanking. Dass das Ergebnis die Schätzungen übertroffen habe, liege vor allem am Aktienhandel innerhalb der Investmentbank, ergänzten die Experten von Vontobel. Die anderen operativen Bereiche hätten dagegen nur leicht besser als erwartet abgeschnitten.
ZÜRICH (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UBS
|
12:26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
10:39