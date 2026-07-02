UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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02.07.2026 08:17:04

UBS already has enough capital to meet new government requirements: Swiss central bank

Government forces UBS to raise the amount of common equity capital it holds domestically against its foreign operations to 100%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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