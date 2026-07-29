UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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29.07.2026 08:04:08
UBS and Deutsche Bank join Wall St rivals in trading-led profit surge
Swiss bank unveils $3bn share buyback after volatile stock market drives record second-quarter revenuesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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