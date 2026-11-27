UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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27.11.2026 13:21:07
UBS-Anlagechef: Weshalb Europa jetzt die besseren Karten hat
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UBS, sieht angesichts hoher US-Aktienbewertungen und einer zunehmenden Marktkonzentration Chancen an den europäischen Börsen. (Bild: zVg)">
Hohe Bewertungen, starke Indexkonzentration und geopolitische Unsicherheiten dürften das Marktumfeld 2027 prägen. Maximilian Kunkel analysiert die Aktienmärkte in den USA und Europa, die Anleihenmärkte sowie die Bedeutung Schweizer Dividenden in der Portfolioallokation.
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