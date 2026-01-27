UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
27.01.2026 15:39:24
UBS Asset Management COO verlässt Bank
Im Asset Management der UBS in London kommt es zu Veränderungen. Die globale Chief Operating Officer und Leiterin Grossbritannien verlässt die Bank nach mehr als 26 Jahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
