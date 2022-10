UBS baut die digitale Sortimentslinie UBS key4 weiter aus und beschleunigt Prozesse

Weiter zum vollständigen Artikel bei "UBS AG"

• Geschäftskonto in vier Tagen für Firmen in Gründung mit UBS key4 business – im ersten Jahr kostenfrei • Einführung elektronische Unterschrift auch für Firmenkunden • Kontoeröffnung für Privatpersonen mit UBS key4 banking – nun rund um die Uhr voll digital mit dem biometrischen Pass • Ab November mit UBS key4 smart investing mit wenigen Klicks in der App in ausgewählte Fonds ab CHF 50 anlegen