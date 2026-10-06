UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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06.10.2026 12:11:22
UBS baut Zusammenarbeit mit Northern Trust aus
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Die UBS baut ihre Zusammenarbeit mit dem US-Finanzdienstleister Northern Trust im Bereich der Fondsadministration aus. Die Bank will sich vollständig aus dem Administrationsgeschäft zurückziehen.
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