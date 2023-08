UBS benötigt keine Liquiditätshilfen für Credit Suisse mehr

FRANKFURT (Dow Jones)--Die UBS hat alle notrechtlich beschlossenen Liquiditätshilfen im Zusammenhang mit der Übernahme von Credit Suisse zurückgezahlt. Der Garantievertrag im Umfang von 9 Milliarden Franken mit der Schweizer Regierung sei freiwillig aufgelöst worden, teilte die Bank mit. Auch das Liquiditätsdarlehen über bis zu 100 Milliarden Franken mit der Schweizerischen Nationalbank werde freiwillig beendet. UBS hatte die Zusagen im Zusammenhang mit der Übernahme des Wettbewerbers Credit Suisse erhalten, um die strauchelnde Bank retten zu können.

Im Rahmen der Rettung der Credit Suisse hatte die Schweizer Regierung mit UBS einen Garantievertrag abgeschlossen. Der Vertrag sollte Verluste von bis zu 9 Milliarden Franken decken und wäre erst in Kraft getreten, nachdem UBS erste Verluste von 5 Milliarden Franken übernommen hätte. Dies wurde im Rahmen der Transaktion als notwendig erachtet, um UBS vor potenziellen Extremrisiken zu schützen, da die Zeit für eine umfassende Überprüfung der jeweiligen Vermögenswerte am Rettungswochenende nur begrenzt vorhanden war. UBS hat nun sämtliche relevanten Vermögenswerte überprüft und hält den Garantievertrag nicht mehr für erforderlich. UBS zahlt dem Bund für die Bereitstellung des Garantievertrags insgesamt 40 Millionen Franken.

Ebenfalls im Rahmen der Rettung der Credit Suisse hat die Schweizer Regierung einen Public Liquidity Backstop (PLB) von bis zu 100 Milliarden Franken aufgesetzt. Dieser erlaubte der SNB, der Credit Suisse ausreichende Liquiditätsunterstützung zu garantieren und war durch eine Ausfallgarantie des Bundes abgesichert. Sämtliche Darlehen im Rahmen des PLB wurden von der Credit Suisse per Ende Mai 2023 vollständig zurückbezahlt. Nach einer umfassenden Prüfung der Refinanzierungssituation hat UBS entschieden, den PLB mit der SNB per 11. August 2023 freiwillig zu kündigen. Bis zum 31. Juli 2023 verbuchte die Credit Suisse eine Bereitstellungs- und Risikoprämie von 214 Millionen Franken. Credit Suisse hat die ELA+ Darlehen von 50 Milliarden Franken an die SNB per 10. August 2023 vollständig zurückgezahlt. Credit Suisse hat eine Risikoprämie von 476 Millionen Franken an die SNB bezahlt.

August 11, 2023 01:29 ET (05:29 GMT)