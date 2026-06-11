UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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11.06.2026 10:22:44
UBS beruft neue Leitung in der Region Wallis
Bei der UBS in der Region Wallis kommt es mit der Pensionierung des Regionalleiters zu einer Reihe von personellen Veränderungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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