ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Bullishe Haltung
|
12.01.2026 14:13:38
UBS bestätigt Kaufempfehlung: ASML-Aktie dennoch in Rot
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1.030 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Chipausrüsters mit starken Resultaten und ebenso guten Signalen. 2026 könnte man über dem Konsens landen, schrieb er am Freitagnachmittag.
Die ASML-Aktie zeigt sich am Montag an der EURONEXT Amsterdam dennoch etwas schwächer und gibt zeitweise 0,48 Prozent auf 1.076,40 Euro nach.
/rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: ASML
Nachrichten zu ASML NV
|
12:27
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
09:29