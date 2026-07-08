RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Analystenstimme
|
08.07.2026 13:22:00
UBS bestätigt Kaufempfehlung für RWE nach Amprion-Übernahme - Aktie mit Plus
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern bleibe mit Orsted und Grenergy einer ihrer Favoriten im Sektor, schrieb Wanda Serwinowska am Dienstagabend. Sie wertet die Mehrheitsübernahme am Übertragungsnetzbetreiber Amprion positiv, da sie RWE die Möglichkeit gebe, das Wachstum und die Gewinntreiber langfristig neu auszubalancieren. Die Expertin hob ihre Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2031 an
Die RWE-Aktie legt auf XETRA zeitweise 0,04 Prozent auf 56,60 Euro zu.
ZÜRICH (dpa-AFX)
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Bildquelle: Andre Laaks, RWE
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