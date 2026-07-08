RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Analystenstimme 08.07.2026 13:22:00

UBS bestätigt Kaufempfehlung für RWE nach Amprion-Übernahme - Aktie mit Plus

UBS bestätigt Kaufempfehlung für RWE nach Amprion-Übernahme - Aktie mit Plus

Die UBS sieht RWE nach der geplanten Mehrheitsübernahme des Netzbetreibers Amprion langfristig noch besser aufgestellt.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern bleibe mit Orsted und Grenergy einer ihrer Favoriten im Sektor, schrieb Wanda Serwinowska am Dienstagabend. Sie wertet die Mehrheitsübernahme am Übertragungsnetzbetreiber Amprion positiv, da sie RWE die Möglichkeit gebe, das Wachstum und die Gewinntreiber langfristig neu auszubalancieren. Die Expertin hob ihre Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2031 an

Die RWE-Aktie legt auf XETRA zeitweise 0,04 Prozent auf 56,60 Euro zu.

ZÜRICH (dpa-AFX)

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Bildquelle: Andre Laaks, RWE

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