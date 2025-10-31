UBS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

UBS hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,21 Milliarden CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 18,86 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at