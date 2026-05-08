UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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08.05.2026 14:46:12

UBS boss warns of European decline with ‘over-regulation across the board’

Sergio Ermotti tells FT it would take a ‘very profound and painful crisis’ to pressure politicians to take actionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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