Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.10.2026 04:15:00

UBS Called Novo Nordisk a 'Value Trap.' Here's the Other Side of That Argument.

UBS analyst Michael Yee clearly preferred Eli Lilly (NYSE: LLY) over Novo Nordisk (NYSE: NVO) in a recent discussion with CNBC. Describing Eli Lilly as a growth company and Novo Nordisk as a value stock, he suggests that investors are more interested in growth today. While Yee may not be wrong about investors' preference for growth, he may be going too far by calling Novo Nordisk a value trap. Here's why.

A value stock is a stock that is trading cheaply relative to its own history, the market, or other companies in the same industry. Often, a value stock is facing business headwinds of some kind. A value trap is a stock that has value characteristics, but that is unlikely to overcome the headwinds it faces. Or at least, it isn't likely to overcome them within a reasonable time frame.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk (spons. ADRs) 34,40 1,00% Novo Nordisk (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:22 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen