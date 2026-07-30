UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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30.07.2026 10:53:05
UBS CEO defends share buybacks, pushes back against capital proposals
Sergio Ermotti says that although the integration of Credit Suisse is ‘practically complete’, the regulatory debate has yet to be resolvedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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