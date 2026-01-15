UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
15.01.2026 13:12:19
UBS CEO Ermotti underlines his desire for internal successor
The bank is currently putting together the right candidates for the new leadership, he says
Analysen zu UBS
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen um Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.