UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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21.09.2026 03:32:57
UBS CEO Ermotti warns against harsh capital rules ahead of vote
[ZURICH] UBS chief executive Sergio Ermotti warned lawmakers against imposing excessively strict capital requirements on the Swiss bank in an interview published...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu UBS
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18.09.26
|Schwacher Handel: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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18.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
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18.09.26
|Handel in Zürich: SMI notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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18.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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18.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
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18.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags im Minus (finanzen.at)
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18.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt mittags nach (finanzen.at)
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18.09.26
|Börse Zürich in Grün: Das macht der SPI am Freitagmittag (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
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