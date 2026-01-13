UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
13.01.2026 06:30:00
UBS CEO Sergio Ermotti plans to step down in April 2027 after completing Credit Suisse project: FT
The report comes at a time when UBS is trying to fight the Swiss government’s proposals to strengthen banking rulesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
17:58
|Börse Zürich: SPI schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
17:58
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Zürich in Rot: SMI sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel: SPI schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|SIX-Handel SLI gibt nach (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Zürich: SMI fällt zurück (finanzen.at)
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|40,74
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX nach neuen Allzeithochs letztlich tiefer -- DAX schließt nach Rekord stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.