UBS-Chef - Einführung von neuen Bankregeln wird viele Monate dauern

Zürich (Reuters) - Nach Einschätzung von UBS-Konzernchef Sergio Ermotti steht die Einführung von strengeren Liquiditätsvorschriften zur Verhinderung von Bankenstürmen nicht unmittelbar bevor.

"Es wird noch Monate und Monate dauern, bis die vollständige Analyse der Geschehnisse in konkrete Maßnahmen umgesetzt wird", sagte Ermotti am Dienstag auf einer Investorenkonferenz.

Anlass seiner Ausführungen war eine Frage nach möglichen Maßnahmen der Schweizer Aufsichtsbehörden, um in Zukunft Milliardenabflüsse zu verhindern, die die Credit Suisse im März an den Rand des Kollapses geführt hatten. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wird dabei erwogen, Abzüge über längere Zeiträume zu staffeln und Gebühren für Abhebungen zu erheben.

Er denke nicht, dass die Beschränkung von Geldabflüssen Teil der Überarbeitung der Bankenregeln sein dürfte, die die Schweizer Regierung kommendes Jahr vorlegen will, erklärte Ermotti. Die Schweiz werde sich zudem an den Vorgaben internationaler Gremien orientieren. "In diesem Sinne sehe ich uns im Vergleich zu anderen Gerichtsbarkeiten in Bezug auf die Liquiditätsverordnung nicht besonders benachteiligt."

(Reporter: Oliver Hirt; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) +49 30 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)