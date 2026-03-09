UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
09.03.2026 07:01:22
UBS-Chef Sergio Ermotti erhält nicht mehr Lohn
Die UBS veröffentlichte am Montag ihren Geschäftsbericht. Der Teil, der wohl am meisten zu reden gibt, sind die Vergütungen. Jene für CEO Sergio Ermotti XXXX. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
06.03.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Zürich: SMI notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|SLI aktuell: SLI am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|32,69
|-1,27%