UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
09.03.2026 07:01:22
UBS-Chef Sergio Ermotti erhält nicht mehr Lohn
Die UBS veröffentlichte am Montag ihren Geschäftsbericht. Der Teil, der wohl am meisten zu reden gibt, sind die Vergütungen. Jene für CEO Sergio Ermotti stiegen nicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Analysen zu UBS
|09.03.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|33,59
|1,45%
