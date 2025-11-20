UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
20.11.2025 15:10:54
UBS-CIO-Ausblick: Absichern, Diversifizieren und flexibel bleiben
Die Faktoren, die im zu Ende gehenden Jahr 2025 zu grosser Volatilität und der bis anhin insgesamt guten Performance an den Aktienmärkten geführt haben, dürften auch im kommenden Jahr eine Rolle spielen. Zu dieser Einschätzung kommt die UBS in ihrem Ausblick für das kommende Jahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
