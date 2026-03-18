UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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18.03.2026 08:15:05
UBS completes transfer of 1.2mn Credit Suisse clients in mammoth integration
Milestone a relief for executives as they battle plans to increase bank’s capital requirementsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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