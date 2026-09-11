UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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11.09.2026 14:29:20
UBS Downgrades NuScale Power to Sell, Sees 40% Downside
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Nachrichten zu UBS
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11.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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11.09.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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11.09.26
|Freundlicher Handel: SMI schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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11.09.26
|Handel in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SPI (finanzen.at)
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11.09.26
|SIX-Handel: Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
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11.09.26
|Aufschläge in Zürich: SMI am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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11.09.26
|SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
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11.09.26
|Handel in Zürich: SPI am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
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