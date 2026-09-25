UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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25.09.2026 17:30:00
UBS einigte sich in Greensill-Milliardenklage mit Versicherer IAG
Zu dem geschlossenen Vergleich wurden keine näheren Details bekannt. In dem Fall ging es um die Vorfinanzierung von ausstehenden UnternehmensforderungenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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