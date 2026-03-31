UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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31.03.2026 10:15:07
UBS erhält aus Parlamentskreisen beschwichtigende Signale
Während die Verordnungen des Bundesrates zur Bankenstabilität erst Mitte bis Ende April erwartet werden, soll eine Gruppe von Parlamentariern aus National- und Ständerat an die UBS beruhigende Signale gesendet haben. Laut einem Medienbericht geht es darum, die strengen neuen Vorschriften zum Eigenkapital abzuschwächen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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