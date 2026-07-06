UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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06.07.2026 12:27:11
UBS ernennt Doppelspitze für Global Banking Schweiz
Die UBS stellt ihr Global-Banking-Geschäft in der Schweiz neu auf. Mark Hammarskjold und der von Alantra kommende Michael Maag übernehmen gemeinsam die Führung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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