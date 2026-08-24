UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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24.08.2026 11:03:25
UBS erwartet höhere Mieten trotz tiefen Zinsen
Der hypothekarische Referenzzinssatz dürfte nach Einschätzung der UBS noch längere Zeit auf dem historischen Tief von 1,25 Prozent verharren. Ende 2027 könnte sich das Blatt jedoch wenden. Gleichzeitig bleiben die Mieten in der Schweiz trotz tiefer Zinsen unter Aufwärtsdruck.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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