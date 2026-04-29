UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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29.04.2026 06:56:32

UBS erzielt Gewinn von 3 Milliarden Dollar

Die UBS vermochte den Gewinn im ersten Quartal um 80 Prozent zu steigern. Auch im Integrationsprozess wurden weitere Erfolge erzielt. Bis zum Sommer soll der Aktienrückkauf vorangetrieben werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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