UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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28.09.2026 17:17:38
UBS faces 9% profit hit from latest Swiss capital plan
UBS has vowed to keep opposing the plansWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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