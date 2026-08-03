UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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03.08.2026 17:53:15
UBS fined $125mn over lax money laundering controls
Swiss bank failed to implement adequate curbs despite previous sanction by US regulatorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|UBS fined $125mn over lax money laundering controls (Financial Times)
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17:53
|UBS fined $125mn over lax money laundering controls (Financial Times)
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