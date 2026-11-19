UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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19.11.2026 17:01:14
UBS-Fonds kaufen Üetlihof für 850 Millionen Franken
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UBS Asset Management. Die Grossbank bleibt langfristige Mieterin. (Bild: Shutterstock)">
Der norwegische Staatsfonds verkauft den Zürcher Bürokomplex Üetlihof für 850 Millionen Franken an mehrere Immobilienfonds von UBS Asset Management. Die Grossbank bleibt dem Standort als Mieterin langfristig treu.
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