UBS Global Real Estate Bubble Index: Auf der Kippe

Dem UBS Global Real Estate Bubble Index zufolge weisen die Eigenheimmärkte in Toronto und Frankfurt das höchste Blasenrisiko auf. UBS hat für die Studie die Preise für Wohneigentum in 25 Grossstädten weltweit analysiert. Das nominale Preiswachstum bei Wohnimmobilien hat sich in den untersuchten Städten von Mitte 2021 bis Mitte 2022 im Schnitt auf 10 Prozent beschleunigt. Doch der globale Boom auf den Wohnungsmärkten geht nun zu Ende.