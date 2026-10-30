UBS Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

UBS Group hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz lag bei 103,11 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 5,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 108,81 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at