UBS Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UBS Group lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 37,57 Prozent auf 69,23 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110,89 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at