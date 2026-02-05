|
05.02.2026 06:31:28
UBS Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
UBS Group veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UBS Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 67,75 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 118,46 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Mit einem EPS von 0,010 BRL lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als UBS Group mit 0,010 BRL je Aktie genauso viel verdiente.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 40,75 Prozent auf 277,49 Milliarden BRL. Im Vorjahr hatte UBS Group 468,35 Milliarden BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.