UBS Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

UBS Group veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UBS Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 67,75 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 118,46 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Mit einem EPS von 0,010 BRL lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als UBS Group mit 0,010 BRL je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 40,75 Prozent auf 277,49 Milliarden BRL. Im Vorjahr hatte UBS Group 468,35 Milliarden BRL umgesetzt.

