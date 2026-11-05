UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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05.11.2026 06:00:16

UBS has axed more than 5,500 jobs since January

Swiss bank cuts external advisers’ bill by more than $800mn and axes 5,500 jobs as integration nears completionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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