UBS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

UBS lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 10,83 Milliarden CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,18 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren, um 33,07 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at